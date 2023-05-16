В Коми полиция разыскивает Елену Михайлову

Фото: vk.com/sosnogorsk.police

В Сосногорске пропала местная жительница Елена Михайлова. Об этом сообщает МВД по Коми.

Сотрудники полиции разместили ориентировку на горожанку в социальных сетях. По их данным, женщина ушла из дома и не вернулась.

Приметы Елены Михайловой: на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, карие глаза, темные волосы, стрижка - каре.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по номеру 8(2149)56701, 102, 020.

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