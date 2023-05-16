Жительница Сыктывкара не получала алименты в полном объеме

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Житель Сыктывкара в полном объеме не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетней дочери. По данному факту проводится проверка.

На основании судебного приказа с мужчины были взысканы алименты. Он самостоятельно предъявил судебный приказ своему работодателю для удержания из его зарплаты соответствующих сумм.

Работодатель перевел алименты бывшей жене мужчины с помощью почтового перевода. Комиссия за перевод в размере 2 тысяч рублей была удержана из суммы платежа. Сумма комиссии является для нее и ее ребенка существенной.

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