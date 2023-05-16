В Коми мужчина потерял крупную сумму денег при покупке автомобиля

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В Усть-Цилемском районе после вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул покупателя. В настоящее время проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в феврале текущего года. В интернете потерпевший наткнулся на объявление о продаже автомобиля и связался с продавцом. Тот его заверил, что машина находится в идеальном состоянии, однако не в том городе, в котором указано в объявлении.

Продавец заявил, чтобы закрепить автомобиль за покупателем, нужно перечислить аванс. Тот перевел 117 тысяч рублей.

Мужчина отправился в Ухту, чтобы забрать автомобиль и расплатиться с продавцом, но никого не нашел.

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