Банк России предупредил, что не звонит и не высылает копии документов жителям Коми

Фото: Нина Юшкова.

В последнее время участились случаи мошенничества, в которых упоминается Банк России. Зачастую аферисты представляются «сотрудниками Центробанка» и предлагают «перевести деньги на «безопасный» счет.

В Банке России напомнили, что он не работает с физлицами как с клиентами, не звонит им, не ведет их счета, а его сотрудники никому не отправляют копии своих документов.

«Рекомендуем жителям Коми сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать. При поступлении телефонного звонка от мошенника немедленно прервите разговор и по возможности заблокируйте его номер. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты», – отметил управляющий Отделением Банка России по Республике Коми Глеб Чирков.

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