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НовостиПроисшествия16 мая 2023 9:50

В Коми молодой человек хотел купить «Семерку», но решил угнать ее

Суд вынес ему приговор
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Суд вынес приговор 20-летнему жителю Ухты за угон автомобиля. Его приговорили к 1 году ограничения свободы.

Инцидент произошел 20 июля прошлого года парень влез в незапертый салон «Лады» седьмой модели. Ему удалось завести двигатель и уехать с места. Сумма ущерба составила около 52 тысяч рублей, еще 10 тысяч рублей стоил комплект колес, который находился в салоне машины.

Ухтинец рассказал, что за данным автомобилем, который стоял на одном месте. Он прикреплял записки к автомобилю с номером телефона, чтобы договориться о продаже машины. С ним никто не связался, поэтому он пошел на преступление.

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