В Коми вручили премии и награды лучшим многодетным семьям

Фото: Пресс-служба главы Коми.

Глава Коми Владимир Уйба вручил премии и награды лучшим многодетным семьям региона. Торжественная церемония прошла вчера, 15 мая.

Были награждены медалью Республики Коми «За достойное воспитание детей» три супружеские пары. Также пять многодетных семей получили премии Правительства республики. В этом году на правительственную премию претендовали 10 семей, половина из которых стали лауреатами.

Глава Коми Владимир Уйба поздравил многодетных родителей с Международным днём семьи и поблагодарил их за достойное воспитание детей, за ежедневных труд, сохранение традиций.

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