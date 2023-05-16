В Сыктывкаре начал работать центр лечения гепатита C

Фото: Нина Юшкова.

В Сыктывкаре на базе республиканской инфекционной больницы начал работать центр лечения гепатита С, где можно будет пройти диагностику и получить медпомощь. Об этом сообщает телеканал «Юрган».

До конца текущего года здесь смогут пройти обследование 90 человек. На данный момент состоят на учете с данным заболеванием более 6 тысяч человек. Примерно лечение одного пациента обходится около 300 тысяч рублей.

Для медучреждения закупили прибор фиброскан, измеряющий плотность печени. Его стоимость составляет около 10 млн рублей, сообщает «Коми Гор».

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