В Воркуте совет депутатов выбрал нового председателя

Фото: воркута.рф

В Воркуте прошло внеочередное заседание совета депутатов. На нем был избран новый председатель органа.

Так, Игоря Сенчу на посту сменил Олег Павленко. Как передает БНК, переизбрание председателя было инициировано самими депутатами.

Павленко был выбран 16 голосами «за», один человек проголосовал «против».

Справка

Игорь Георгиевич Сенча — начальник обособленного структурного подразделения Воркутинский почтамт УПФС Республики Коми – филиала ФГУП «Почта России». Депутат, избранный по единому избирательному округу от «Единой России». В ноябре 2019 года он был и. о. главы Воркуты.

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