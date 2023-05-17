СК Коми выяснит обстоятельства конфликта между кондукторов и пенсионеркой

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Следственный Комитет Коми намерен выяснить причину противоправных действий в отношении пожилой женщины, которую кондуктор выгнал из автобуса. По предоставленным данным, решение о проверке принято после публикаций в СМИ.

В настоящий момент известно, что пенсионерка была дезориентирована и с ограниченными возможностями здоровья, когда кондуктов высадил ее из автобуса вместо того, чтобы оказать помощь.

В ведомстве организовали процессуальную проверку, во время которой намерены дать оценку действиями персонала автобуса.

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