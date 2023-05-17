Волонтеры сообщили подробности пропажи 45-летней Елены Михайловой из Коми

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры регионального отделения «ЛизаАлерт» сообщили подробности пропажи 45-летней Елены Михайловой из Коми. Ранее об исчезновении сообщили в полиции Сосногорска. По предоставленным данным, жительница поселка Нижний Одес вышла из дома 6 мая, с тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы: рост - 160 см, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Была одета: темно-красная куртка, темно-синие штаны, темно-синие ботинки , голубая шапка.

Если вам что-то известно о метоснахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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