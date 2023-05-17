В Сыктывкаре 17 мая окончат отопительный сезон

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В мэрии Сыктывкара сообщили об окончании отопительного периода. По предоставленным данным, власти намерены отключить батареи 17 мая.
Уточняется, что решение принято в связи с тем, что среднесуточная температура установилась на уровне выше +8 градусов.
Муниципальным компаниям, обеспечивающим подачу тела, а также управляющим организациям рекомендовано отключить отопление в объектах социально-культурной сферы.
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