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НовостиОбщество17 мая 2023 6:15

В Сыктывкаре 17 мая окончат отопительный сезон

Решение уже принято
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В мэрии Сыктывкара сообщили об окончании отопительного периода. По предоставленным данным, власти намерены отключить батареи 17 мая.

Уточняется, что решение принято в связи с тем, что среднесуточная температура установилась на уровне выше +8 градусов.

Муниципальным компаниям, обеспечивающим подачу тела, а также управляющим организациям рекомендовано отключить отопление в объектах социально-культурной сферы.

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