В Коми нашли виновного в первом в 2023 году лесном пожаре

Фото: пресс-служба Минприроды Коми

В Коми удалось найти виновного в первом в 2023 году лесном пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

Первый в этом году лесной пожар зафиксировали в понедельник, 15 мая, в пяти километрах от Усть-Кулома. Инцидент произошел на делянке у местного лесопользователя. Пожар обнаружил летчик, проводивший авиапатрулирование. На место происшествия выехали 10 пожарных и дознаватель.

Там они застали и виновного. Им оказался работник лесозаготовителя. Он развел костер на погрузочной площадке, где сжигал порубочные остатки, и оставил огонь без присмотра. Далее работник вернулся и помогал тушить огонь.

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