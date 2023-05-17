В Коми выявлен случай заражения гриппом чайки

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В понедельник, 15 мая, в Емве Княжпогостского района Коми выявили случай заражения чайки высокопатогенным гриппом. Состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии с участием руководителей региональных ведомств.

Вчера, 16 мая, на место выехали ветеринарные специалисты и провели второй этап дезинфекции. Также для проведения обследований прибыл зоолог Управления Роспотребнадзора по Коми.

Угрожаемой зоной будет признана территория, которая прилегает к очагу радиусом 10 километров от границ очага в деревнях Раковица, Злоба, Удор, в селе Княжпогост и в городе Емве. Территория радиусом 15 километров будет признана зоной наблюдения: деревни Средняя Отла, Петкоя, Нижняя Отла, Верхняя Отла, Анюша, Половники, Кыркещ, Керес, пгт. Тракт, село Шошка.

Данная ситуация находится на особом контроле Правительства Коми.

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