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НовостиПроисшествия17 мая 2023 9:20

В Сыктывкаре пьяный мужчина устроил дебош в магазине

Его доставили в отделение полиции
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Накануне в Сыктывкаре пьяный мужчина вел себя неадекватно в магазине. На место инцидента прибыли Росгвардейцы, сообщили в пресс-службе ведомства.

43-летний мужчина вел себя агрессивно, размахивал руками, а также некультурно выражался. Во время задержания он оказался сопротивление, в связи с чем сотрудникам Росгвардии пришлось применить силу и специальные средства.

Дебошира доставили в отделение полиции. Детали инцидента уточняются.

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