Совсем не «шёлковый»: в Коми установлены карантинные фитосанитарные зоны и введён карантинный фитосанитарный режим

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Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2022 году установлены карантинные фитосанитарные зоны и введён карантинный фитосанитарный режим по сибирскому шелкопряду (Dendrolimus sibiricus Chetverikov) в Республике Коми в границах Прилузского, Сысольского, Койгородского, Троицко-Печорского районов.

Серьёзная угроза

Результаты проведённых обследований подтверждают наличие популяции данного вида на территории Республики Коми. Сибирский шелкопряд – это вредитель-дефолиатор, представляющий серьёзную угрозу для лесонасаждений, состоящих из хвойных пород деревьев.

Гусеницы сибирского шелкопряда питаются хвоей многих хвойных пород. Предпочитается лиственница, а также пихта и ель. В меньшей степени повреждаются сибирская и обыкновенная сосны.

Насекомое при благоприятных условиях способно в несколько сотен раз увеличивать численность популяции в течение двух лет. При этом повреждаются и гибнут хвойные леса на больших площадях, что приводит к возникновению условий для распространения прочих лесных вредителей. Возникают ветровалы, буреломы. При этом повышается класс пожарной опасности в лесах.

Сибирский шелкопряд способен распространяться естественным путем, занимая новые территории, в результате миграций бабочек. Возможно распространение сибирского шелкопряда с посадочным материалом с помощью транспортных средств, когда с грузами лесной продукции (неокоренными брёвнами и иными лесоматериалами) в регион могут быть завезены коконы.

Перечень ограничений

С учётом этого необходимо проводить комплекс мер по учету численности и предотвращению дальнейшего расселения мотылька. На период действия карантинного фитосанитарного режима в карантинных фитосанитарных зонах, установленных в Республике Коми, утверждена программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции.

Программой установлен перечень ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе с переработкой), хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции и (или) дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты (здания, земельные участки, места складирования и другие объекты, которые могут быть источником распространения вредителя).

Управление напоминает, что недопустим вывоз лесопродукции без карантинного сертификата из карантинной фитосанитарной зоны, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим.

Карантинный сертификат в электронном виде должен оформляться на каждую партию подкарантинной продукции при вывозе из карантинной фитосанитарной зоны. Получить карантинный сертификат можно в электронном виде через личный кабинет в системе «Аргус-фито».

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.