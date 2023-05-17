Краснодарскую жару пообещали синоптики жителям Коми

Автор фотографии: Макеев Иван

В Коми столбик термометра может подняться до +26 градусов. Такая же жаркая погода ждет жителей Архангельской области, Камчатки, Якутии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температурная норма будет выше на 10 градусов и в Коми будет теплее, чем в Краснодарском крае.

«В ближайшие дни в нескольких регионах будет необычно высокая температура. В Архангельской области, Коми в ближайшие 3 дня прогнозируется до плюс 23-26 градусов, температура выше нормы на 8-10 градусов. Это теплее, чем в Краснодарском крае», - сообщил он ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самому не побеждать – хорошим тренером не быть»: мастер по боевым искусствам 66-летний Владимир Оплеснин приносит Коми золотые медали (подробности)