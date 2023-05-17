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НовостиОбщество17 мая 2023 11:20

Доверчивая пенсионерка из Коми отдала мошеннику более 480 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

66-летняя жительница Воркуты обратилась в полицию и сообщила, что мошенники обманом похитили у нее более 480 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

На телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он заявил, что аферисты пытаются оформить на ее имя кредит и списать деньги.

Доверчивая воркутинка, действуя под диктовку, перевела деньги якобы на безопасный счет. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы установили, что звонок поступил на телефон заявительницы с номера, зарегистрированного в Москве.

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