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НовостиПроисшествия17 мая 2023 11:50

В Коми задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков

Свою вину он признал
Источник:kp.ru
Фото: МВД по Коми.

Фото: МВД по Коми.

В Усинске задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и покушении на сбыт наркотического вещества. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь в своей машине, сбыл жителю Омской области около 0,65 граммов запрещенного вещества. Во время осмотра транспортного средства полицейские изъяли гашиш общей массой около 176,4 граммов.

Свою вину мужчина признал. На него завели уголовное дело.

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