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За последний месяц на 57% в Коми вырос спрос на специалистов сферы банковского дела и финансов. Опрос провели эксперты hh.ru.

За последний месяц на сайте поиска работы появились 290 вакансий в сфере «Финансы и бухгалтерия». Это на 56,9% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

С 1 апреля по начало мая в республике было размещено около 230 вакансий в данной сфере. Это означает, что 6% от числа общего числа вакансий Коми за последний месяц размещали банки.

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