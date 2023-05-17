В Коми 48-летний мужчина грозился отправить знакомого в рабство, а затем убить

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В Ухте огласили приговор 48-летнему мужчине, которого обвиняли в вымогательстве. Ухтинец угрожал расправой своему знакомому, если тот не даст ему денег.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, сначала мужчина потребовал у пострадавшего пять тысяч рублей за то, что тот ввел его в заблуждение по одному вопросу. Мужчина, побоявшись знакомого, выполнил его условие, однако тот не остановился и стал просить больше.

Так, ухтинец стал требовать от потерпевшего сначала пять тысяч рублей, а затем 20 тысяч рублей за то, что тот уехал на вахту и не сообщил ему об отъезде. Вымогатель угрожал применением насилия, обещал «передать потерпевшего в рабство», а для придания веса своим словам нанес ему удар сковородкой по голове, а также несколько ударов ногами и руками по телу. После этого потерпевший обратился в полицию.

Кроме того, из материалов уголовного дела следует, что житель Ухты в 2021-2022 гг. под угрозой применения насилия требовал от малознакомого жителя Пензенской области 60 тысяч рублей за отказ в розыске пропавшего имущества. Опасаясь угроз, потерпевший был вынужден сменить место жительства и обратиться в полицию.

Суд назначил жителю Ухты наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

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