Стало известно, привлекает ли жителей Коми спортивная карьера

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Эксперты сервиса hh.ru провели опрос среди жителей Коми и узнали, привлекает ли их спортивная карьера.

В среднем карьера в спорте привлекает каждого шестого респондента (17%). Данное направление больше интересует мужчин, нежели женщин. На 11% чаще представители сильного пола выбирали спорт в качестве карьеры.

33% опрошенных считают, что спортивная карьера - это уважение в обществе и слава, 24% - видят хорошие перспективы, еще 13% считают, что в данном направлении неплохие зарплаты.

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