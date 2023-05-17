Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 12:50

Стало известно, привлекает ли жителей Коми спортивная карьера

В среднем карьера в спорте привлекает каждого шестого респондента
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Эксперты сервиса hh.ru провели опрос среди жителей Коми и узнали, привлекает ли их спортивная карьера.

В среднем карьера в спорте привлекает каждого шестого респондента (17%). Данное направление больше интересует мужчин, нежели женщин. На 11% чаще представители сильного пола выбирали спорт в качестве карьеры.

33% опрошенных считают, что спортивная карьера - это уважение в обществе и слава, 24% - видят хорошие перспективы, еще 13% считают, что в данном направлении неплохие зарплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми вырос спрос на специалистов сферы банковского дела и финансов (подробнее)