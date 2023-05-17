В Коми мужчина получил судимость из-за бутылки водки

Фото: Нина Юшкова.

В Ухте суд вынес приговор местному жителю за попытку украсть бутылку водки из магазина. Его приговорили к 320 часам обязательных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Подсудимый распивал с друзьями спиртные напитки. Когда выпивка закончилась, ухтинец предложил совершить кражу.

В одном из магазинов мужчина попытался украсть бутылку водки, но был замечен продавцом и охранником. При попытке его остановить он начал угрожать сотрудникам торговой точки.

На улице злоумышленника задержали охранник и один из покупателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, привлекает жителей Коми спортивная карьера (подробнее)