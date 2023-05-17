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НовостиПроисшествия17 мая 2023 13:20

В Коми мужчина получил судимость из-за бутылки водки

Он угрожал сотрудникам магазина
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Ухте суд вынес приговор местному жителю за попытку украсть бутылку водки из магазина. Его приговорили к 320 часам обязательных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Подсудимый распивал с друзьями спиртные напитки. Когда выпивка закончилась, ухтинец предложил совершить кражу.

В одном из магазинов мужчина попытался украсть бутылку водки, но был замечен продавцом и охранником. При попытке его остановить он начал угрожать сотрудникам торговой точки.

На улице злоумышленника задержали охранник и один из покупателей.

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