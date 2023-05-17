В Сыктывкаре по подозрению в распространении наркотиков задержали братьев

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В Сыктывкаре двоих братьев обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Двое братьев 27 и 32 лет занимались распространением наркотиков на территории Сыктывкара. В феврале текущего года они получили около 100 граммов запрещенного вещества, расфасовали на мелкие партии и спрятали в 27 тайников-закладок.

Свою вину они признали. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

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