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НовостиПроисшествия17 мая 2023 13:50

В Сыктывкаре по подозрению в распространении наркотиков задержали братьев

В скором времени уголовное дело рассмотрит суд
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Сыктывкаре двоих братьев обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Двое братьев 27 и 32 лет занимались распространением наркотиков на территории Сыктывкара. В феврале текущего года они получили около 100 граммов запрещенного вещества, расфасовали на мелкие партии и спрятали в 27 тайников-закладок.

Свою вину они признали. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

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