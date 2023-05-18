Двух жителей Усинска признали виновными в организации азартных игр

Фото: архив КП

По информации Следственного комитета Коми, в Усинске признали виновными в организации незаконных азартных игр двух мужчин 49 и 44 лет. Суд посчитал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора.

Установлено, что для незаконной деятельности фигуранты уголовного дела оборудовали здание на проезде Геологоразведчиков. Их деятельность пресекли в УФСБ Коми.

Суд назначил им наказание в виде 1,5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре по подозрению в распространении наркотиков задержали братьев (подробнее)