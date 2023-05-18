Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2023 5:45

Двух жителей Усинска признали виновными в организации азартных игр

Об этом сообщили в Следственном комитете Коми
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации Следственного комитета Коми, в Усинске признали виновными в организации незаконных азартных игр двух мужчин 49 и 44 лет. Суд посчитал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора.

Установлено, что для незаконной деятельности фигуранты уголовного дела оборудовали здание на проезде Геологоразведчиков. Их деятельность пресекли в УФСБ Коми.

Суд назначил им наказание в виде 1,5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре по подозрению в распространении наркотиков задержали братьев (подробнее)