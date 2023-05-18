В Коми подросток на отцовском питбайке сбил собаку и опрокинулся

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, 17 мая, в Сыктывдинском районе Коми подросток на питбайке сбил собаку, в результате чего двухколесный транспорт опрокинулся. Об этом рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

В результате ДТП 14-леьний школьник получил ушиб шейного отдела позвоночника, сотрясение мозга, ЧМТ, а также ссадины локтей. Его доставили в больницу.

В ходе проверки выяснилось, что питбайк принадлежит отцу пострадавшего. Его привлекли к ответственности за допуск к управлению лица, не имеющего на это право.

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