В Минсельхозе Коми рассказали о качестве местной продукции из мяса кур

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В Минсельхозе Коми сообщили, что покупателям не нужно беспокоиться о качестве местной продукции из мяса кур. Также ведомство предупредило местных КФХ по возможности введения карантина в зоне Сыктывкара и окрестностях.

Начальник отдела эпизоотического благополучия Минсельхоза республики Дмитрий Пригарин заявил, что подтверждении заболевания высокопатогенным гриппом будет определена угрожаемая зона и в границах этой зоны вся домашняя птица будет подлежать утилизации.

«По поступившей информации, специалисты управления ветеринарии выехали на городской пляж Сыктывкара, в ходе которого были обнаружены трупы чаек. Они были собраны, места продезинфицированы, трупы направлены в лабораторию для исследования, результаты исследования будут известны в ближайшие дни», - рассказал начальник отдела эпизоотического благополучия Минсельхоза Коми Дмитрий Пригарин.

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