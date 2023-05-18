В Сыктывкаре 18-летний студент помог телефонным мошенникам обмануть 84-летнюю старушку

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В Сыктывкаре сотрудники полиции задержали 18-летнего студента, который помогал телефонным мошенникам обманывать горожан. Возбуждено уголовное дело, юношу арестовали, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Телефонные мошенники обманули 84-летнюю старушку по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». После общения пенсионерке передала курьеру свыше 260 тысяч рублей. В скором времени выяснилось, что ее дочь ни в какое ДТП не попадала.

Сотрудникам полиции удалось задержать юношу по ориентировке. Молодой человек рассказал, что нашел предложение в интернете и очень хотел заработать. Похищенные у старушки деньги он перевел «работодателю», оставив себе процент.

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