В Княжпогостском районе Коми введен режим повышенной готовности из-за гриппа птиц

Фото: архив "КП"

В Княжпогостском районе Коми был введен режим повышенной готовности. Об этом сообщают местные власти. Уточняется, что особые меры были приняты из-за птица грипп.

Ранее, 15 мая, стало известно, что в городе Емва была обнаружена зараженная чайка. В городе в тот же день был введен карантин.

Жителям района нужно сообщать о фактах обнаружения мёртвых птиц в ЕДДС по номеру 8(82139) 21-2-08 или 112.

Собственникам птиц на территории района в целях предотвращения возникновения и распространения высокопатогенного гриппа птиц:

- сообщить в ЕДДС по номеру 21-2-08 о наличии в собственности домашней птицы (куры, гуси, утки и т.п.), количестве птиц и местах содержания;

- предоставлять по требованиям специалистов Государственной ветеринарной службы птиц для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов Госветслужбы и ЕДДС обо всех случаях заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании птиц и трупов птиц;

- выполнять требования специалистов Госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, в КФХ, в организациях, в которых содержатся птицы, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных ветеринарным законодательством;

- использовать для кормления птиц, используемых для получения продукции птицеводства, корма, прошедшие термическую обработку;

- обеспечивать защиту птичников, от проникновения диких, в том числе синантропных птиц, и грызунов;

- обеспечить безвыгульное содержание птиц;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство.

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