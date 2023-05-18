В Сыктывкаре пострадавшему в ДТП 15-летнему подростку выплатили 70 тысяч рублей

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В Сыктывкаре 15-летний подросток, который пострадал в ДТП, получил компенсацию за моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Известно, что 1 сентября 2022 года мальчика сбил мужчина за рулем отечественной легковушки на пешеходном переходе. Подросток получил легкий вред здоровью: сотрясение мозга и травму головы.

Мировым соглашением было утверждено, что виновник аварии должен в течение месяца заплатить ребенку 70 тысяч рублей. Мужчина в течение месяца перечислил все средства маме пострадавшего.

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