С начала года в Сыктывкаре подорожал бензин

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В текущем году на АЗС Сыктывкара цены на различные марки бензина менялись 6 раз: один раз понижались, в других случаях - повышались. Данные на 15 мая предоставил Комистат.

В среднем в Сыктывкаре литр бензина марки АИ-92 стоит 44,74 рубля, АИ-95 - 46,81 рубля. К середине мая цены выросли до 45,29 и 49,48 рубля соответственно.

По сравнению с началом года, цены на данные марки бензина выросли примерно на 5%. Стоимость топлива на заправках Сыктывкара повышалась после 15 мая, соответственно в реальности рост еще больше.

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