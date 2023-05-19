Сменилось руководство в управлении Роспотребнадзора Коми

Фото: Роспотребнадзор Коми.

В управлении Роспотребнадзора по Коми произошли кадровые изменения. Алексей Мирненко пришел на место Людмилы Глушковой и был назначен врио руководителя управления и главного санврача РК.

Причины смены руководства названы не были.

Ранее руководила региональным управлением Роспотребнадзора Людмила Глушкова. В ноябре 1994 года она возглавила Центр Госсанэпиднадзора в Коми. В 2004 году центр был преобразован в Управление Роспотребнадзора по Коми, где она была назначена на должность руководителя.

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