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НовостиОбщество19 мая 2023 10:50

Мошенники обманули доверчивого жителя Коми на 1,7 млн рублей

Мужчина действовал под диктовку
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Житель Вуктыла обратился в полицию и рассказал, что лишился почти 1,7 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

В мессенджере с мужчиной связался неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что кто-то пытается оформить на него кредит.

Действуя под диктовку, заявитель установил на телефон специальное приложение, которое предоставляет удаленный доступ. Спустя некоторое время на него был оформлен кредит на сумму 1 млн 676 тысяч рублей.

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