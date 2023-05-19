В Коми мужчина пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Фото: Нина Юшкова.

Вступил в силу приговор в отношении жителя Ухты, который был признан виновным за попытку дать взятку сотрудники ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 28 января. Инспектор ДПС остановил автомобиль, в салоне которого находился водитель без прав и документов. Также мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на содержание в крови алкоголя.

Чтобы избежать штрафа, подсудимый спросил у полицейского номер телефона и перевел ему на карту 5 тысяч рублей. Сотрудник ГИБДД сразу же сообщил об этом в полицию.

Свою вину ухтинец признал полностью.

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