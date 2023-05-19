В Коми 45-летний рецидивист до смерти забил односельчанина

Фото: архив "КП"

В Корткеросском районе Коми трагически оборвалась жизнь 34-летнего мужчины. Он погиб от рук своего 45-летнего знакомого.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, смертельная драка произошла в одной из квартир поселка Намск. Компания из четырех мужчин выпивала и весело проводила время, но в какой-то момент между двумя приятелями завязалась ссора, которая быстро переросла в рукоприкладство. Мужчина, который был ранее судим, несколько раз ударил по голове своего оппонента и убил его.

- От полученной тяжелой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. Как следует из материалов уголовного дела, в апреле злоумышленник освободился из мест лишения, где отбывал наказание за убийство, - сообщили в ведомстве.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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