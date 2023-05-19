В Коми руководителя УК признали виновным в совершении налогового преступления

Фото: СУ СК России по Коми

В Воркуте руководитель управляющей компании признан виновным в совершении налогового преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми.

Следствием и судом установлено, что в 2022 году фигурант, достоверно зная о наличии задолженности организации по налогам и страховым взносам на общую сумму более 10 млн рублей, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму более 6 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа. Ранее руководитель уже был осужден за аналогичное преступление с наложением штрафа (штраф уплачен).

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