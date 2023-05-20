Житель Коми пытался убить свою сестру из-за водки и наследства

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В Сыктывдинском районе Коми признали виновным в покушении на убийство 37-летнего жителя села Пажги. По предоставленным данным, фигурант уголовного дела пытался убить свою сестру, сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве уточнили, что 4 ноября 2022 года мужчина пришел к своей сестре, когда у нее находились двое любителей спиртного. После бутылки водки обвиняемый счел, что этого ему недостаточно и начал требовать вторую.

Когда женщина отказала, между ними начался конфликт во время которого ее брат начал вспоминать все свои недовольства по поводу наследства. В какой-то момент он схватил нож и ударил им сестру в грудь. В какой-то момент его остановили гости и вызвали скорую помощь.

В суде и во время следствия мужчина утверждал, что хотел лишь напугать сестру, раньше он уже пытался ее задушить. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на шесть месяцев.

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