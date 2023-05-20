Житель Ухты получил штраф за выращивание конопли

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В Ухте местного жителя обвинили в незаконном выращивании конопли на собственном участке. По данным Объединенной пресс-службы судов, мужчина выращивал наркосодержащеее растение для собственного потребления.

Мировой судья Чибьюского судебного участка Ухты призвал фигуранта административного дела виновным в культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Судья привлек его к административной ответственности и оштрафовал на 4 тысяч рублей.

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