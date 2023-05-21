Стало известно, запретят ли продажу алкоголя в Коми 22 мая

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В Коми 22 мая отпразднуют последние звонки. Многие регионы России в этот день вводят запрет на розничную торговлю алкоголем. Стало известно, будут ли действовать в этот день ограничительные меры и в Коми.

Как сообщили в Минсельхозе республики, сейчас никакой информации о запрете продаже спиртного ведомству не поступало.

- По поводу выпускных и последних звонков — никакой информации о запрете алкоголя в эти дни сейчас нет. Ближе к этим датам информация появится на официальном сайте Минсельхоза, - заявили в ведомстве.

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