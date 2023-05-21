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НовостиОбщество21 мая 2023 9:00

Выпускники Коми 26 мая напишут первый экзамен

ЕГЭ в этом году стартует уже на следующей неделе
Источник:kp.ru
Автор фото: Пыхалова Юлия

Автор фото: Пыхалова Юлия

Выпускники Коми 26 мая начнут сдавать ЕГЭ. Первыми за экзаменационные тесты сядет школьники, выбравшие литературу, географию и химию.

Как сообщили в Минпросвещения, массовый экзамен ждет всех выпускников 29 мая. Школьники напишут русский язык, а уже через два дня вновь вернутся за парты, чтобы сдать математику.

Остальные предметы по выбору пройдут в следующие дни:

5 июня - история, физика;

8 июня - обществознание;

13 июня - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

16,17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»);

19, 20 июня - информатика.

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