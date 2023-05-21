«Совсем мальчишка»: вдали от дома трагически погиб 21-летний житель Коми

Фото из личного архива

В Печоре вспоминают трагически погибшего 21-летнего Владислава Лукницкого. Он умер во время службы в зоне СВО еще в прошлом году 20 мая.

Владислав погиб за 10 дней до своего 22-летия. За свою короткую, но яркую жизнь он успел запомниться многим горожанам: он был активистом, увлекался поэзией, спортом и историей.

- Очень жаль. Совсем мальчишкой умер, - пишет Яна В.

Добавим, что уроженца Печоры посмертно наградили орденом Мужества. Похоронили Владислава в Ярославле, куда он переехал в 2021 году.

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