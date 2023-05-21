Жителям Коми рассказали, при каком давлении стоит бить тревогу

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Давление выше 140/90 — повод бить тревогу и обратиться за медицинской помощью. Об этом заявила главный кардиолог Коми Елена Петрова. Она объяснила, что у здорового человека артериальное давление составляет 120/80. Однако врач подчеркнула, что норма для каждого своя.

Петрова призвала жителей Коми чаще заниматься спортом, отказаться от курения и алкоголя, а также не увлекаться фастфудом и вредной едой.

Добавим, что заболевания, возникающие на фоне повышения артериального давления – частая проблема, характерная для жителей Коми. Из-за того, что до определенного времени человек не считает свое самочувствие критичным, многие сталкиваются с серьезными последствиями. Так, в Коми ежегодно растет число первичных случаев артериальной гипертензии, а по статистике, из каждых 100 жителей республики 33 человека страдают гипертонией.

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