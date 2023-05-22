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НовостиОбщество22 мая 2023 5:49

В Коми объявлена чрезвычайная пожароопасность класса V

Это коснется пяти районов
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Макеев Иван

Автор фотографии: Макеев Иван

В Коми объявили чрезвычайную пожароопасность класса V. Об этом предупреждает МЧС республики.

По данным ведомства, неблагоприятная обстановка складывается сразу в пяти районах Коми: Койгородском, Усть-Куломском, Корткеросском, Удорском и Сыктывкаре. Ранее синоптики прогнозировали на юге республики 26-градусную жару.

Жителей этих районов попросили воздержаться от походов в лес и соблюдать технику безопасности.

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