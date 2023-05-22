В ДТП в Коми пострадали двое детей и женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 21 мая, в Сосногорске столкнулись Audi A4 и Skoda Octavia, в результате чего пострадали двое детей и женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в три часа дня. 44-летняя женщина ехала за рулем Audi A4 по улице 60 лет Победы. На перекрестке с Восточной водитель проехала на красный свет и врезалась в Skoda Octavia. Эта иномарка двигалась по улице Восточной.

В результате ДТП пострадали три человека. 30-летняя женщина, находившаяся за рулем, получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану коленного сустава и ушиб грудной клетки. Госпитализация ей не потребовалась.

Кроме того, в аварии пострадали двое детей. Девятилетний пассажир получил ушибы бедра и мягких тканей головы. У трехлетней девочки диагностировали ушибленную рану подбородка. Госпитализация детям также не потребовалась.

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