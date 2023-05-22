В Коми спасатели Инты осмотрели подтопленные территории на наличие привязанных собак

Фото: Екатерина Чернуха.

В пятницу, 19 мая, в Инте спасательный отряд «Спас-Коми» выезжал на подтопленные территории. Местные жители обратились в мэрию и сообщили, что в дачном районе на привязи находятся собаки, которые могут утонуть.

На место выехали спасатели «Спас-Коми». Они обнаружили собаку, но она находилась вместе с хозяином во дворе. Помощь не потребовалась.

Спасатели осмотрели район полностью. Животных, нуждающихся в спасении, обнаружено не было.

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