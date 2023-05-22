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НовостиПроисшествия22 мая 2023 8:50

В Коми пятилетний ребенок получил травму из-за невнимательности няни

Ребенка доставили в отделение травматологии
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Республике Коми с приближением лета наблюдается рост количества травмированных детей.

В Усть-Куломе няня недосмотрела за 5-летним мальчиком, в результате чего ребенок упал с табуретки. Ребенок был доставлен в отделение травматологии с переломом плечевой кости.

Медики Республиканской детской больницы Сыктывкара напомнили, что в основном дети получают травмы дома, и многих из них можно было бы избежать.

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