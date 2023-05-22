В Коми две девушки отправятся в тюрьму за продажу наркотиков

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В Ухте суд вынес приговор 24-летней женщине и ее 27-летней сообщнице. Первая была осуждена на 4 года за незаконный сбыт наркотических веществ, вторая - на 5 лет за хищение наркотиков, но суд предоставил ей отсрочку до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В декабре по подозрению в сбыте наркотиков полицейские задержали супруга 27-летней ухтинки. В их квартире провели обыск, в ходе которого были изъяты все запрещенные вещества.

После обыска девушка нашла в обуви мужа еще два свертка с наркотическим веществом и решила их оставить себе. Этим она поделилась с 24-летней подругой, которая предложила заработать, продавая наркотики.

Девушек задержали в январе текущего года при попытке сбыта найденного порошка.

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