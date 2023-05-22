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НовостиОбщество22 мая 2023 10:50

В Коми рыбак убегал от медвежат и заблудился

На помощь выезжали спасатели
Источник:kp.ru
Фото: Pixabayю

Фото: Pixabayю

Вчера, 21 мая, в Ухте спасатели выезжали на поиски рыбака в район поселка Веселый Кут, который заблудился, убегая от медвежат.

45-летний мужчина отправился со своими приятелями на рыбалку. Мужчины расположились в избушке, один из их пошел за дровами в лес и пропал. Рыбакам пришлось обратиться за помощью в службу спасения.

На поиски мужчины направились спасатели. Они преодолели на на лодке по реке 15 километров и нашли «потеряшку».

Рыбак поделился, что увидел двух медвежат, когда собирал дрова. Они бросились к нему, и он от испуга бросился в лес, где заблудился. Спустя некоторое время ему удалось сориентироваться и выйти к избушке, сообщает «Комиинформ».

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