Как жителям Коми получить 100 тысяч рублей на газификацию

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В Коми с начала года почти 250 человек воспользовались матпомощью для газификации дома. Об этом сообщили в региональном Минтруда. Сейчас финансовая поддержка от властей может достигать 100 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что на льготу может рассчитывать обширная категория граждан. Чтобы получить денежную поддержку, нужно обраться в МФЦ или в отделения соцзащиты.

- Сегодня единовременную материальную помощь при газификации жилья, согласно республиканскому законодательству, могут получить малоимущие семьи или малоимущие граждане, одиноко проживающие пенсионеры и одиноко проживающие пары пенсионеров, семьи с 2 и более детьми до 23 лет, которые являются студентами-очниками, неполные семьи с ребенком или детьми до 23 лет, если они обучаются по очной форме обучения, семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, семьи, в которых супруги не старше 30 лет, работающие на селе молодые специалисты до 35 лет, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и ветеранов боевых действий, все проживающие в сельской местности семьи с детьми, люди с инвалидностью всех групп, а также мобилизованные граждане и добровольцы-участники СВО и совместно проживающие члены их семей, - уточнили в ведомстве.

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