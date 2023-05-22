МВД Коми в срочном порядке обратилось к родителям выпускников

Фото: Нина Юшкова.

«Выпускные вечера» и «Последние звонки» - самые замечательные и долгожданные праздники для учителей, школьников и их родителей. В целях недопущения нарушений порядка МВД призывает родителей выпускников ответственно и внимательно отнестись к контролю за детьми.

Следует помнить о действии комендантского часа с 22 до 6 часов. При выявлении подростка до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения ответственность ляжет на плечи родителей.

МВД республики просит отнестись к вышесказанному ответственно и проявить родительскую и гражданскую позицию. Также следует помнить, что здоровье нации и алкоголь, дети и алкоголь - несовместимы.

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