В Коми нетрезвый мужчина покусал полицейского

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55-летний ухтинец покусал полицейского. Свою вину он признал и извинился перед представителем власти. Суд оштрафовал дебошира на 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел в марте этого года. Полицейские задержали нетрезвого ухтинца и доставили его в отделение полиции.

Находясь в камере, пьяный мужчина вел себя неадекватно, стучал по стенам камеры, по решетке, громко кричал, при этом не реагировал на замечания. Сотрудники полиции зашли внутрь, и ухтинец укусил одного из них два раза - за руку и за ногу.

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